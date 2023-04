Lavoro, da Confindustria mano tesa a sindacati: E' ora di 'piattaforma' comune

Mano tesa di Confindustria a Cgil Cisl e Uil per una 'piattaforma comune' con cui cercare di smuovere quell'immobilismo nel mercato del lavoro afflitto da problemi sempre uguali e mai risolti, bissando quel fronte unitario con cui sindacati e imprese riuscirono a governare l'emergenza Covid. Un "ragionamento di metodo" già più volte offerto da viale dell'Astronomia e riproposto ancora oggi dal vicepresidente di Confindustria, Maurizio Stirpe nel corso del convegno di Fondimpresa.

Un' ''alleanza' che mira ad una "proposta unitaria e condivisa" da scrivere a 8 mani che potrebbe iniziare dal sistema di protezione sociale, "per spostarne il baricentro dalle politiche passive alle politiche attive", per poi estendersi ai tanti altri temi necessari ad un mercato del lavoro più strutturato. Un patto, dunque, anzi no, "lasciamo perdere i patti", ironizza ancora Stirpe. Meglio parlare di una "piattaforma comune" o quantomeno "di una visione condivisa". Perché, spiega, "guardando a quanto accaduto negli ultimi dieci anni forse è arrivato il tempo di una visione comune su come si affrontano i problemi all'interno del lavoro. Non è mai troppo tardi. Sarebbe opportuno farlo, avrebbe sicuramente un impatto maggiore che l'andare da soli”, aggiunge richiamando alla responsabilità le parti sociali nel suo complesso.

"Abbiamo perso la capacità di saper progettare insieme le cose che invece potrebbero risultare più efficaci se andassimo insieme davanti al referente politico invece del nulla di questi anni", ragiona Stirpe ricordando l'emergenza lavoro di questi ultimi anni. "Ogni cosa che afferisce ai temi del lavoro lo dobbiamo fare insieme. Bisogna cercare le condizioni giuste per trovare la condivisione su certi temi che fino ad oggi possono essere stati divisivi. Ma bisogna sforzarsi a fare la sintesi perché è necessario se vogliamo fare un servizio al Paese. Abbiamo il dovere di sforzarci e fare sintesi", dice ancora ribadendo come "forse sia arrivato il momento di stabilire, insieme, qual è la nostra proposta su ammortizzatori sociali e politiche attive del lavoro con cui andare dal governo e dire: questa è la nostra posizione, se volete avere un sistema fondato sulla coesione seguite questo progetto, altrimenti ve ne assumerete la responsabilità”, conclude.

L'offerta però trova di nuovo freddi i sindacati. "Il sindacato ha sempre dato la disponibilità ad un confronto ma per confrontarsi servono almeno due parti...perché se uno parla da solo..." , replica il leader Uil, Pierpalo Bombardieri che ironicamente aggiunge: "non ci siamo mai tirati indietro nè mai lo faremo e proprio un anno fa, da questo stesso palco, avevo detto a Confindustria che eravamo disponibili a prenderci un caffè; ma evidentemente la crisi lo ha impedito". E sì, prosegue, "le relazioni industriali hanno un senso se c'è una disponibilità ad ascoltarsi e a venirsi incontro": ma le crisi che abbiamo passato, annota ancora , "hanno portato la gente all'esasperazione".

C'è comunque, riconosce Bombardieri, un terreno comune di intesa sulla necessità di tagliare almeno di 5 punti il cuneo fiscale per i lavoratori. "Poi però bisogna continuare su questa strada...noi aspettiamo dalle imprese ma anche dal governo risposte sul rinnovo dei contratti", insiste. Gelida la Cgil. "Ci sono nodi di merito che andrebbero sciolti prima, anche perché manca l’interlocutore politico: della ministra Calderone, da tempo, si sono perse le tracce", replica la confederazione di Corso Italia. (di Alessandra Testorio)