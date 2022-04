Lavoro: da Croce Rossa Italiana opportunità di inserimento grazie a partnership con Aepi

Una rete per favorire l’inclusione sociale grazie alla partnership tra Croce Rossa Italiana e Confederazione Aepi – Associazioni Europee di Professionisti e Imprese. Il tutto nell'ambito del progetto Lisa, Lavoro, Inclusione, Sviluppo, Autonomia, progetto della Croce Rossa Italiana, sviluppato con il finanziamento e il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, volto a favorire l’inclusione lavorativa delle persone in condizione di svantaggio e vulnerabilità e, al contempo, accrescere la consapevolezza della comunità sull’importanza di coniugare produttività e inclusione sociale.

Circa 500 persone saranno impiegate in attività logistiche, in occasione di eventi nazionali e tour musicali della prossima estate, grazie alla disponibilità di una delle numerose realtà aderenti alla Confederazione Aepi. Ad ogni tappa, previsto l’impiego di 60 lavoratori. “Siamo particolarmente contenti di questa nuova possibilità che amplia l’offerta proposta dal nostro progetto – commenta Stefano Tangredi, Delegato Tecnico Nazionale all’Inclusione Sociale della Croce Rossa Italiana -, dandoci modo di coinvolgere un gran numero di persone in un’attività lavorativa e di inclusione sociale. Il progetto Lisa ha ottenuto finora buoni risultati grazie al coinvolgimento in varie realtà territoriali dei Comitati Cri, aprendo le porte del lavoro a molte persone in condizioni di svantaggio. Sicuramente, questa è una nuova, importante opportunità da cogliere”.

“Abbiamo coinvolto una delle nostre imprese associate- commenta il presidente di Aepi, Mino Dinoi- per favorire concretamente l’inserimento lavorativo delle persone in condizioni di fragilità, dando piena attuazione al protocollo siglato con Croce Rossa. Ma il nostro impegno andrà anche oltre, dal momento che puntiamo ad estendere la platea di aziende e professionisti interessati a sposare questa importante causa. Sui temi del lavoro e del terzo settore la nostra attenzione e disponibilità è massima”.