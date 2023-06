Lavoro, Durigon: “Aziende tornino al centro dell’attività nel mercato”

"È un momento importante di riflessione, di verificare alcune partite insomma che ci sono in campo. AEPI come suo solito porta in campo iniziative che ci possono dare dei suggerimenti importanti per la prossima finanziaria. Abbiamo parlato anche della prospettiva futura del mercato del lavoro, un matching tra domanda e offerta che deve essere sicuramente potenziato dove le aziende devono tornare al centro dell’attività, essendo dato che gli interessi primari sul mondo lavoro sono delle aziende. I lavoratori hanno cambiato cultura, stanno cercando anche loro il lavoro migliore ed ecco qui che viviamo una una costante variazione di spostamento nel mondo del lavoro che scelgono i lavoratori, un milione e mezzo di persone si sono dimesse per fare altri lavori, significa che c’è un cambiamento del mondo lavoro e che va avvantaggiato progettato e sostenuto." Ha dichiarato Claudio Durigon, Sottosegretario al Lavoro e Politiche Sociali, a margine del Meeting del Made in Italy, Stati generali dei professionisti e delle imprese organizzato da Aepi a Palazzo Wedekind a Roma.