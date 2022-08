Lavoro e smart working, novità da settembre

Smart working e lavoro, novità dal primo settembre. Nel decreto Aiuti bis, in base alle anticipazioni, il governo dovrebbe inserire la proroga del diritto al lavoro agile per determinate categorie di lavoratori, come i fragili o i genitori di figli fino a 14 anni. In base alle anticipazioni dello stesso ministero del Lavoro, è assai probabile che a brevissimo scatti la proroga retroattiva (la misura è scaduta il 31 luglio) oppure una sorta di rinnovo dell’agevolazione, per i dipendenti del settore privato con figli fino a 14 anni purché l’altro genitore non sia in cassa integrazione o senza lavoro. Stesse tempistiche per i lavoratori fragili esposti a rischio di contagio per co-morbilità.