Lavoro, gender pay gap non risparmia tute blu: operaie -37,7% di salario accessorio

Il gender pay gap non risparmia il settore metalmeccanico. E' una indagine della Fiom, presentata all'ultimo congresso delle tute blu della Cgil che si è chiuso ieri, a far luce su un fenomeno dai dati allarmanti: l'indagine, condotta su 55 aziende per complessivi 175mila lavoratori, secondo quanto riporta l'Adnkronos, conferma infatti uno scarto pesante sul salario accessorio, quello che comprende indennità e i superminimi previsti generalmente per compensare lo svolgimento di lavori che comportano maggiori oneri e difficoltà al lavoratore e che concorre al 'peso' finale della busta paga, di uomini e donne.

Le più colpite nell'industria metalmeccanica sono le operaie: il loro salario accessorio medio,infatti, tra il 2020 e il 2021 è stato inferiore del 37,3% di quanto incassato dai colleghi maschi, 2.853 euro medi lordi contro i 4.570 euro degli uomini. Leggerissimamente meglio, anche se la forbice è ancora larga , il gap a livello di dirigenti: qui il salario accessorio delle donne è il 31,2% sotto quello dei maschi, 27.590 contro 40mila.

E' tra gli impiegati invece che si registra un miglioramento, se così si può dire, lo scarto si ferma al 25%, 6.415 contro 8.611. Ma scende poi scendere ulteriormente tra i quadri dove le donne guadagnano l'8,5% in meno degli uomini, 18.224 mila v/s 19.940. La differenza tra uomini e donne, però, si registra anche a livello di forza lavoro. La fotografia scattata dalla Fiom infatti, attesta come, rispetto alla occupazione complessiva del settore al 31/12/2021, le donne rappresentino appena il 19% dei lavoratori.