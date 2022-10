Lavoro, giovedì 3 conferenza Ente Microcredito al Cnel: invitato mons. Galantino

“Economia e Lavoro, l’Enciclica Fratelli Tutti … e non solo!” è il titolo della conferenza organizzata dall’Ente Nazionale per il Microcredito, presieduto da Mario Baccini, giovedì 3 novembre alle 10 nel Parlamentino di Villa Lubin, sede del Cnel, in Viale David Lubin 2, alla presenza di esponenti apicali del mondo dell’economia e del lavoro. Alla conferenza, che sarà introdotta dal presidente del Cnel Tiziano Treu e coordinata da Piero Schiavazzi, docente di geopolitica vaticana, è stato invitato anche mons. Nunzio Galantino, presidente dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.