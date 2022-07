Lavoro, governo verso intervento sostanzioso prima di fine mese

Il governo pensa a un sostanzioso intervento prima di fine mese. Per questo e su questo ci sarà una convocazione e per ragionare di una bozza di uno strumento legislativo prima che vada in Consiglio dei ministri. Così a quanto si apprende da fonti sindacali al termine dell’incontro Draghi-Cgil Cisl Uil a Palazzo Chigi sulle ulteriori misure anti-crisi da adottare a sostegno delle famiglie.

Ci sarà un prossimo incontro governo-sindacati "verso il 26-27 luglio, prima del Consiglio dei ministri" ha detto il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, all'uscita da Palazzo Chigi.