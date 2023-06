Lavoro. Ha fatto tappa a Firenze “Women on board 2023”: Il percorso formativo per favorire l’ingresso delle donne nei CdA delle Imprese pubbliche e private

Oltre 1300 le donne che si sono confrontare sulle sponde dell’Arno per divulgare una nuova cultura aziendale e del lavoro, che favorisca la parità di genere e il merito delle donne manager.

Firenze, 23 giugno 2023 – E’ stata una giornata interamente dedicata alla riduzione del divario di genere e volta a favorire l’inclusione e l’accesso delle donne alle posizioni di responsabilità all’interno dell’organizzazione aziendale e nei consigli d’amministrazione di imprese pubbliche e private. Ha fatto tappa sulle sponde dell’Arno “Women on board 2023” il percorso ideato da Manageritalia e Federmanager insieme a AIDP, Hub del Territorio ER con la partecipazione delle Consigliere di Parità Regionali e la partnership degli ordini degli Avvocati, dei Commercialisti e dei Consulenti del Lavoro. La tappa si è svolta presso gli uffici di Manageritalia in Viale Spartaco Lavagnini a Firenze.

A confrontarsi, con le oltre 30 donne presenti in sala e oltre 1.300 in collegamento on line: Riccardo Rapezzi, Presidente Manageritalia Toscana - Cristina Mezzanotte, Presidente Manageritalia Emilia Romagna - Valter Quercioli, Vice Presidente Federmanager - Melania Angotta, Presidente Federmanager Toscana - Simona Giuliani, Presidente AIDP Toscana - Maria Grazia Maestrelli, Consigliera di Parità Regione Toscana e le coordinatrici territoriali - Alessandra Marmi di Federmanager e Letizia Bocciardi di Manageritalia e con la partecipazione straordinaria di Raffaello Napoleone, AD Pitti Immagine seguito dagli gli interventi di: Eros Ceccherini, Vice Presidente Odcec Firenzee Luciano Colangelo Associate Partner, Governance, Risk & Compliance KPMG Advisory.

“Siamo orgogliosi - spiega Riccardo Rapezzi, Presidente Manageritalia Toscana - di aver contributo a diffondere a Firenze e in tutta la Toscana, grazie ai contenuti di Women on Board, una nuova cultura del lavoro e del management che vede nell’equilibrio di genere, nell’inclusione e nella valorizzazione delle competenze di tante nuove donne manager un nuovo modello di riferimento indispensabile per crescita delle nostre aziende e del nostro territorio”

"La parità di genere è un punto cardine di Federmanager Toscana, che guida ogni azione intrapresa dall’Associazione” prosegue Melania Angotta, Presidente Federmanager Toscana:”Non a caso la nostra Assemblea dei soci è stata seguita dalla tavola rotonda “Oltre il Soffitto di Cristallo, verso le pari opportunità” che ha messo in risalto l’impegno del settore pubblico e di quello privato per aumentare l’occupazione femminile."

“Nelle aziende di moda, dove le presenze e le competenze femminili sono assai alte, c’è ancora molto da migliorare soprattutto nell’ambito dei Cda. Giornate come quella di ieri sono importanti per aiutare questa utile evoluzione” continua Raffaello Napoleone, AD di Pitti Immagine.

“Il progetto organizzato dalle Consigliere di Parità con Manageritalia vuole per fornire ulteriori conoscenze alle professioniste che vogliano impegnarsi nei Consigli di Amministrazione sia pubblici che privati è un interessantissimo lavoro che ha visto impegnato strutture pubbliche, private, sindacali. L’obbiettivo è quello non solo dare competenze mirate sugli argomenti tecnici, ma anche quello di rafforzare la capacità di presenza in ambiti tradizionalmente maschili come quello dei Consigli di Amministrazione. La legge Golfo Mosca è un’opportunità che le donne non possono perdere e quindi ogni iniziativa ad aumentare la presenza femminile è assai significativa” così commenta l’iniziativa Maria Grazia Maestrelli, Consigliera di Parità Regione Toscana.

Il progetto, nella sua seconda edizione, sta facendo segnare un grande successo con oltre 1500 iscritte da tutta Italia.

Tre le novità introdotte da “Women on Board 2023”. La prima, si amplia il numero degli incontri formativi passato da 6 a 14, con una durata di 3 ore ciascuno, in cui le partecipanti avranno l’occasione di confrontarsi con diversi professionisti del settore giuridico, economico e aziendale aumentando così le loro competenze, esperienze e capacità di analisi. La seconda, il programma formativo è organizzato come un vero e proprio Roadshow itinerante in tutta Italia. Forte la collaborazione tra le regioni: Emilia-Romagna, Abruzzo e Molise, Marche, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana e Veneto che organizzano e ospitano una delle tappe itineranti. La terza, grazie alla collaborazione con gli Ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti e dei consulenti del lavoro, la frequentazione al corso darà diritto anche ai crediti formativi previsti dai rispettivi ordini.

“Women on Board 2023” è un percorso totalmente gratuito espressamente ideato per le donne ma aperto anche agli uomini con un programma di 14 incontri formativi che si sta svolgendo sia in presenza che on line da maggio ad ottobre. Al termine del corso e dopo il superamento di una prova d’esame sarà conseguita l’attestazione e l’inserimento in un apposito elenco on line consultabile dalle imprese che potranno così scegliere la figura professionale più in sintonia con le caratteristiche della società e le specifiche esigenze dei CdA di aziende, società pubbliche e organizzazioni in cerca di manager per i propri organi di governance. Il 17 dicembre la consegna degli attestati durante il Gran Galà della Solidarietà presso il Teatro Europauditorium di Bologna.