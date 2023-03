Lavoro, il gender gap è ancora una realtà

Il divario di genere nel mercato del lavoro a livello retributivo e occupazionale è ancora forte nel nostro Paese. La conferma arriva dal rapporto ILO che sarà pubblicato a breve e che analizza tutti gli aspetti della parità di genere sia in termini di campo occupazionale che di qualità del lavoro, identificando una serie di misure operative che possono essere adottate per rendere effettiva la parità di genere nel mondo del lavoro.

"Il concetto internazionale è quello di parlare di parità salariale per il lavoro di egual valore. Se diciamo per lo stesso lavoro, ci sono delle componenti di discriminazione salariale che non entrano in

gioco, quindi, insomma, per poter poi prendere delle azioni per ridurre questo divario salariale, che è una delle ingiustizie principali nel mondo del lavoro in Italia, in Europa ma anche in diverse aree del mondo, è necessario innanzitutto che ci sia una legislazione che garantisca questo principio. E poi che ci siano degli strumenti operativi, come ad esempio la legge che è stata recentemente introdotta in Italia sulla trasparenza salariale, attraverso la quale le imprese che hanno più di un tot di dipendenti devono presentare ogni due anni un rapporto che dà evidenza, ovviamente con dati anonimizzati, che si sta perseguendo la parità di retribuzione. Ma questo purtroppo non basta. È anche necessario che ci siano, ad esempio, degli strumenti ben definiti nel caso in cui emerga questo divario di genere, cioè una volta che si identifica che cosa si fa, quali sono gli strumenti per poter eliminare questo divario, quindi si parla di diversi strumenti, sia forniti dalle politiche, dalla legislazione, ma anche a livello di impresa. Ad esempio il cosiddetto gender audit, cioè un audit che consente di verificare che per mansioni di egual valore si ha la stessa retribuzione. Oppure altre iniziative, come ad esempio, e ci sono molte aziende anche in Italia che le stanno adottando, dei piani aziendali per la parità di genere, nelle quali ha una parte fondamentale quello della parità salariale. Quindi poi all'interno del contesto normativo ci possono essere delle iniziative che sono di carattere volontario, o comunque proattivo, altre che hanno anche un carattere sanzionatorio".

Un divario che influisce negativamente anche sulla maternità

"E' purtroppo discriminatorio, di disincentivo, ad esempio il fatto che anche all'atto del reclutamento o della candidatura per un lavoro, spesso, o comunque talvolta, si chiede alla candidata se intende avere figli. Quindi questo sappiamo essere una domanda che non può essere fatta in quanto discriminatoria. Quindi in generale la decisione di avere dei figli viene presa considerando tutti questi elementi e abbiamo dei dati oggettivi che dimostrano che le donne che hanno figli piccoli hanno dei tassi di occupazione relativamente più bassi rispetto alle donne senza figli. Quindi anche questo è un elemento che ci dimostra che conciliare il lavoro retribuito con il lavoro di cura non retribuito è un elemento che viene preso in considerazione anche nelle decisioni relative alla maternità".

