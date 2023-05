Lavoro, Landini: "Non escludiamo uno sciopero generale"

"Non escludiamo nulla". E' quanto ha risposto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine della manifestazione unitaria di Cgil, Cisl e Uil a Napoli, a una domanda sulla possibilità di uno sciopero generale nel caso in cui il governo non dovesse accogliere le richieste dei sindacati. "Pensiamo che oggi sia il momento di cambiare e fare scelte che vanno nella direzione che abbiamo chiesto: salari, riforma del fisco, sanità pubblica, ridurre la precarietà e utilizzare tutti i soldi europei per far crescere davvero questo Paese" conclude.