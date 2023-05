Lavoro, Landini: "Più precarietà con misure governo"

"Soltanto uno che non vuol vedere o non vuol sentire pensa che oggi il problema nel nostro Paese non sia la precarietà". Lo ha detto il segretario della Cgil Maurizio Landini alla manifestazione dei sindacati a Milano. "il governo deve assumersi le sue responsabilità perché non glielo abbiamo certo chiesto noi di fare i voucher o di liberalizzare i contratti a termine. I provvedimenti che hanno fatto loro peggiorano ulteriormente la precarietà anziché contrastarla".