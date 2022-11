Lavoro, Margiotta (Confsal): "A incontro con Calderone con preoccupazioni e fiducia"

"Siamo alla vigilia dell’incontro con le parti sociali opportunamente convocato dal nuovo Ministro del Lavoro e siamo pronti al confronto animati da grande preoccupazione ma anche da motivata fiducia". Lo afferma il Segretario Generale della Confsal, Angelo Raffaele Margiotta sull’incontro che il nuovo Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone ha convocato per il pomeriggio di venerdì 4 novembre. "Avvertiamo - aggiunge - una forte preoccupazione a causa dei tanti e gravissimi problemi che attanagliano il mondo del lavoro: le politiche attive non funzionano e la disoccupazione giovanile non trova sbocchi, i salari sono troppo bassi mentre il costo del lavoro è troppo alto, le misure per la sicurezza non vanno nella direzione giusta tant’è che gli infortuni sul lavoro aumentano, il sistema previdenziale fa acqua 'da tutte le parti' e così i lavoratori non potranno contare su una pensione equa".

Margiotta ricorda che "sono tutte problematiche che richiedono soluzioni urgenti ed efficaci. Ci accingiamo all’incontro col ministro Calderone con una grande determinazione e con la fiducia che deriva dall’avere come interlocutore un ministro che di lavoro sa molto e che nel mondo del lavoro ha sempre vissuto e operato, con qualificata competenza e grande impegno sociale".

Il segretario Confsal conclude dichiarando la piena disponibilità della Confederazione da lui guidata: "Nell’interesse dei lavoratori rappresentati e del Paese, la Confsal metterà a disposizione della discussione la propria disponibilità a l'interlocuzione e al confronto istituzionale, mettendo lealmente a disposizione il proprio grande patrimonio di studi e di analisi, di conoscenza e di proposta sui vari dossier".