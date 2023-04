Lavoro, Meloni convoca sindacati: incontro domenica a Palazzo Chigi

Il premier Giorgia Meloni ha convocato per domenica 30 aprile, alle ore 19, i sindacati a Palazzo Chigi in merito ai provvedimenti in materia di fisco, lavoro e politiche sociali che saranno esaminati nella riunione del Consiglio dei Ministri di lunedì 1 maggio. Lo si legge in una nota. Al centro dell'incontro con i leader di Cgil, Cisl , Uil e Ugl, dunque il taglio del cuneo fiscale, il reddito di inclusione e le misure di avviamento al lavoro.

Agli incontri parteciperanno, per il governo, i ministri dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, e del lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone e i sottosegretari alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari.

Per il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra, "la convocazione è un segnale di attenzione e di rispetto del ruolo del sindacato". "La Cisl è pronta a confrontarsi nel merito con le nostre proposte come abbiamo sempre fatto”, ha scritto su Twitter.