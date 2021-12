Lavoro, Meritocrazia Italia: 'garanzia di occupabilità occasione da non perdere

"Con uno stanziamento di 4,9 miliardi di euro complessivi, il nuovo Piano per l’occupazione G.O.L. (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori) rappresenta una opportunità imperdibile per la ripresa del mercato del lavoro. Perché non vada sprecata, Meritocrazia Italia sollecita la tempestiva attuazione del progetto, anche prima della scadenza indicata dal Pnrr. Chiede inoltre l’adozione di immediati interventi riequilibratori, la riforma integrale del sistema di formazione lavorativa e la riunione in un unico portale delle offerte di lavoro". Così Elisabetta Scataglini Responsabile nazionale staff del presidente di Meritocrazia Italia.