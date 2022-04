Lavoro, Orlando: "convocherò parti sociali su contratti, serve razionalizzare"

"Ho intenzione di convocare le parti sociali per capire, insieme, se alla luce delle novità normative che le transizioni ci richiedono e richiederanno, abbiano ancora un senso tutte le tipologie contrattuali attualmente presenti o se il rischio di una frammentazione eccessiva del mercato del lavoro non ci suggerisca invece l’opportunità di compiere una razionalizzazione degli strumenti attualmente presenti". Lo ha annunciato il ministro del Lavoro Andrea Orlando in un’audizione alla Commissione Lavoro del Senato. "Credo che il Parlamento possa essere un prezioso alleato per compiere insieme un ragionamento di questo tipo" ha aggiunto Orlando .