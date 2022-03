Lavoro, Orlando: "Tavolo con parti sociali convocato in modo permanente"

“Consideriamo il tavolo con le parti sociali convocato in maniera permanente e nel frattempo proseguiamo con tavoli tecnici”. Lo ha detto il ministro del Lavoro Orlando concludendo l’incontro con le parti sociali che si è svolto questa mattina in videoconferenza per fare il punto sulla riforma degli ammortizzatori sociali alla luce delle conseguenze dell'aumento dei costi di energia, della carenze di materie prime e delle conseguenze del conflitto in Ucraina.