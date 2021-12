Lavoro: piano straordinario Cpi, Regioni al rallenty, assunti meno del 13%

Le Regioni segnano il passo sul piano di potenziamento dei Centri per l’impiego. E' quanto si evince dalla tabella riepilogativa che il ministero del Lavoro ha pubblicato in serata relativo allo stato di avanzamento delle attività in attuazione degli interventi programmati a valere sulle risorse destinate alle Regioni, 464 milioni di euro a decorrere dal 2021, per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. Al 30 settembre scorso, infatti, dei 11.535 posti assegnati dal piano infatti, ne erano stati coperti 1458 , meno del 13%, mentre altre 2333 assunzioni sono previste entro il prossimo 31 dicembre.

Al 30 settembre scorso circa 8 Regioni non avevano ancora coperto nessun posto assegnato: Abruzzo (255 posti), Basilicata (114), Calabria (623), Campania 1840), Molise (75), Puglia (1129) , Sicilia (1246) e Umbria(129) registrano zero assunzioni. Qualcosa per quest regioni sembrerebbe muoversi entro il 31 dicembre prossimo : 37 assunzioni in programma per l'Abruzzo, 641 per la Campania, 373 per la Puglia, e 10 per l'Umbra mentre ancora zero per Basilicata , Calabria e Molise.

Nelle restanti Regioni invece la situazione appare migliore. En plein solo per la Valle D'Aosta che su 22 posti assegnati ne ha coperti 21 entro settembre scorso e l'ultimo entro dicembre. In Emilia Romagna invece su 655 posti a tenpo indeterminato assegnati dal piano di potenziamento ne sono stati coperti, fino al 30 settembre 264 e altri 82 dovrebbero esserlo entro il 31 dicembre prossimo. Anche il Friuli registra 47 assunzioni su 165 ed il Lazio 125 su 1130 con un integrazione a breve di altri 212 assunzioni. In Liguria su 258 posti assegnati coperti 150 e altri 40 entro fine anno; in Lombardia assunti 25 unita su 1378 posti assegnati dal piano di potenziamenti e altri 723 in arrivo al 31 dicembre. Le Marche registrano 61 assunzioni su 194 posti e altre 5 in previsione entro il 2021 mentre il Piemonte su 716 posti ne ha occupati 187 e altri 9 in arrivo. In Sardegna, si legge ancora nella tabella, 147 le assunzioni entro lo scorso settembre su 357 posti assegnati ma con altre 162 assunzioni in previsione entro il 31 dicembre prossimo. Per la Toscana su 643 posti coperti 206 e altri 38 entro dicembre. Per il veneto infine, 225 i posti coperti su 606 assegnati.