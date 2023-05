Lavoro, Picca Bianchi: "nuovi contratti a termine non aumentano precarietà"

I pubblici esercizi, bar e ristoranti e tutto il mondo del Banqueting & Catering, attività che sono nuove declinazioni del turismo, "già vivono di contratti a termine e stagionali perché nelle località turistiche d'estate al mare come d'inverno in montagna, sono attività 'energivore' di risorse umane per un breve periodo di tempo. Nella specificità dei pubblici esercizi dunque tutto questo non va a creare precarietà". Ad affermarlo è Valentina Picca Bianchi, presidente nazionale gruppo Donne Imprenditrici di Fipe-Confcommercio, intervistata dall'Adnkronos sulle nuove misure varate dal governo nel decreto lavoro, in particolare quelle sui contratti a termine con le nuove causali che vengono eliminate per i rinnovi da 12 a 24 mesi e che a detta dei sindacati rischiano di aumentare il precariato.

"Oggi il problema è più ampio perché è cambiato l'atteggiamento nei confronti del lavoro da parte non solo dei giovani ma delle risorse umane in generale. Credo che vada assolutamente costruito un nuovo equilibrio tra vita personale e vita professionale che contempli l’esigenza dell’impresa e quella dei lavoratori" aggiunge l'imprenditrice che è consigliere dell'associazione nazionale Banqueting & Catering (Anbc) e presidente del Comitato Impresa Donna del ministero Imprese e Made in Italy. "Sono fermamente convinta però che per raggiungere competenza e completa professionalità sia fondamentale un percorso di apprendimento costante ed intenso soprattutto nella fase di iniziale".

Quanto alla norma del decreto lavoro che innalza il tetto per l’utilizzo dei voucher (prestazioni di lavoro occasionale) per gli stagionali nel settore congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi di divertimento da 10mila a 15 mila euro, Picca Bianchi afferma: "Il nuovo voucher 'contratto occasionale' serve per la gestione di un'emergenza. Bene quindi l'innalzamento del tetto delle prestazioni occasionali in specifici settori come quello degli eventi".

(di Cristina Armeni)