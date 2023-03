Lavoro, Ucid Giovani e Fondazione Augurusa incontrano Treu

"Intervenire sul mismatch tra domanda e offerta anche attraverso modelli virtuosi come Virtus Lab"

Il presidente del Cnel, Tiziano Treu, ha incontrato a Roma i vertici nazionali del Movimento Giovani Ucid (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) e di Fondazione Antonio Emanuele Augurusa. Oggetto dell’incontro, svoltosi presso la sede di Unioncamere, è stato la necessità di investire sull'orientamento e la formazione al lavoro delle nuove generazioni intervenendo sul mismatch tra domanda e offerta anche attraverso modelli virtuosi come Virtus Lab, il progetto sorto dalla collaborazione fra Ucid e Fondazione Antonio Emanuele Augurusa e divenuto ormai una buona pratica a livello nazionale.

Benedetto Delle Site, presidente Nazionale Movimento Giovani cid e Francesco Augurusa, Vicepresidente e Presidente della Fondazione Antonio Emanuele Augurusa, hanno spiegato che "come giovani imprenditori e dirigenti crediamo sia fondamentale valorizzare il Cnel inteso come luogo di incontro tra le diverse espressioni del mondo economico e professionale e il decisore pubblico, chiamato in questa fase a riforme del Paese che sono strutturali".

"Solo unendo tutti gli attori è possibile trovare soluzioni condivise alla grande sfida del mismatch domanda-offerta di lavoro" hanno evidenziato sottolineando che "il progetto Virtus Lab in questa direzione è un modello replicabile".

"Nato in Calabria, diffuso ormai a livello nazionale, Virtus Lab ha già visto oltre 1.500 destinatari, soprattutto giovani, coinvolti nel progetto che è il risultato di una stretta sinergia fra imprese, società civile, istituzioni pubbliche e realtà ecclesiastiche. L’80% delle persone coinvolte in Virtus Lab è stata assunta o ha avviato esperienze di autoimprenditorialità" hanno affermato inoltre Delle Site e Augurusa.

"Siamo molto soddisfatti - hanno commentato infine Delle Site e Augurusa - dell'attenzione rivolta dal Presidente Treu al nostro modello e alla nostra realtà associativa, che in Italia rappresentanza circa 4 mila fra imprenditori e manager consociati i quali ispirano la propria azione ai principi della Dottrina Sociale della Chiesa. Confidiamo di poter avviare una proficua collaborazione con il Consiglio nell’ottica della rete fra stakeholders nonché della rappresentanza delle istanze anche giovanili espressione del mondo dell'impresa e del lavoro".