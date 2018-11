(Immagine di repertorio - Xinhua)

AAA Babbo Natale cercasi! Il centro commerciale CinecittàDue di Roma ha indetto un casting per domenica 25 novembre, alle ore 16, per scegliere il Babbo Natale ufficiale che nel mese di dicembre sarà a disposizione dei bambini che visiteranno la galleria commerciale, raccontando storie, raccogliendo letterine e distribuendo calorosi abbracci.

Le selezioni sono aperte a tutti gli uomini over 50, che abbiano una fisicità in linea con il 'vecchino' più amato dai bimbi di tutto il mondo, che sappiano raccontare una fiaba e abbiano ottime doti comunicative ed empatiche per interagire con i più piccini. Il vincitore sottoscriverà un contratto di lavoro con un compenso netto di 1.800 euro per lavorare nei giorni 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24 dicembre.

Per accedere al casting finale, è necessario inoltrare la propria candidatura entro giovedì 22 novembre all’indirizzo email babbonatale.cinecittadue@gmail.com, oppure telefonando al numero 347-3046747.