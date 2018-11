"Donna meccanico rifiutata? La assumiamo noi"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"E' donna, la vogliamo in officina con noi. La assumiamo noi". Franco Fenoglio, presidente e amministratore delegato di Italscania apre le porte alla 17enne della scuola professionale 'Lombardi' di Airola di cui il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli con un post su Facebook aveva denunciato la difficoltà a trovare un posto, dove farle fare "l'alternanza scuola-lavoro".

Per Fenoglio, "poco importa, infatti, che si tratti di uomo o donna, quello che conta è che sia una persona di valore e che abbia voglia di entrare a far parte di un settore, quello del trasporto merci e persone, di cruciale importanza per il nostro Paese". "L'8 marzo scorso - ricorda - abbiamo annunciato l'assunzione della prima donna-meccanico della nostra rete presso l'officina Ormia di Fiano Romano".

"Siamo pronti ad accogliere noi -conclude Fenoglio- questa ragazza per un percorso di alternanza scuola-lavoro, abbiamo una rete di 18 concessionarie e oltre 100 officine in Italia. Nei prossimi anni avremo bisogno di moltissimi meccanici in Italia, una figura professionale sempre maggiormente qualificata che svolge un ruolo fondamentale nel nostro settore".