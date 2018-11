Pernigotti, "marchio e azienda non sono in vendita"

(Foto AdnKronos)

"Né il marchio né la società sono, allo stato attuale, in vendita". A precisarlo in una nota è la Pernigotti S.p.A. all'indomani dell'incontro tra il premier Conte e il vicepremier e ministro del Lavoro Di Maio con la proprietà turca della storica azienda italiana. Incontro durante i vertici Toksoz hanno "confermato la decisione di cessare la conduzione in proprio delle attività produttive presso il sito di Novi Ligure, e l’intenzione di terziarizzare in Italia la produzione, preferibilmente individuando partner industriali interessati all’acquisizione o alla gestione degli asset produttivi a Novi Ligure, nel tentativo di ricollocare il maggior numero possibile di lavoratori".

"Per favorire l’individuazione e l’approfondimento del dialogo con tali partner, Pernigotti ha accolto la richiesta del Governo di posticipare il termine relativo alla richiesta di Cassa Integrazione Guadagni Straordinari fino al 31 dicembre 2018 - si legge ancora - Nel corso dell’incontro di ieri, l’Azienda ha inoltre richiesto il supporto del Governo affinché favorisca la cessazione del blocco dello stabilimento di Novi Ligure al solo fine di: consentire ai soggetti potenzialmente interessati di prendere visione degli asset e formulare proposte concrete di acquisizione del polo industriale o di utilizzo in toto o in parte delle sue linee produttive, nell’esclusivo interesse dei lavoratori stessi; permettere al personale incaricato dall’azienda di accedere allo stabilimento allo scopo di prelevare scorte di prodotto per la loro commercializzazione".

"La strada è lunga", ha detto Di Maio su Facebook "ma la nostra battaglia per la Pernigotti e per il Made in Italy continua". "Abbiamo parlato a lungo con loro - aveva aggiunto - spiegando il ruolo fondamentale che un marchio come Pernigotti ricopre in Italia, ma soprattutto nel territorio di Novi Ligure, dove è fonte di reddito per centinaia di famiglie orgogliose di rappresentarlo da una vita".