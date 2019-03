Iccrea, Giuseppe Maino nuovo presidente

Il Cda di Iccrea Banca, la capogruppo del gruppo bancario Cooperativo Iccrea, che si è riunito oggi, ha nominato all’unanimità Giuseppe Maino come nuovo presidente dell’istituto. Già Vice Presidente Vicario di Iccrea Banca, Maino subentra a Giulio Magagni.

"Ringrazio il Cda per la fiducia che mi ha voluto dimostrare, in un momento storico per Iccrea e per tutto il Credito Cooperativo", sottolinea Giuseppe Maino. "E’ un incarico che assumo con spirito di servizio - aggiunge - nella consapevolezza della grande responsabilità, e al contempo fortemente motivato nel proseguire il percorso che ha portato il Gruppo Iccrea a diventare una delle più importanti e originali realtà bancarie del Paese: un grande gruppo al servizio della vocazione localistica delle Banche di Credito Cooperativo".

Giuseppe Maino, 66 anni di Carugate (Milano), è ingegnere e imprenditore nel mercato della progettazione meccanica, e dal 1° luglio 2017 è Presidente del CdA della Banca di Credito Cooperativo di Milano, la più grande BCC della Lombardia (nata dalla fusione di BCC Carugate e Inzago, BCC Sesto San Giovanni e Credicoop Cernusco sul Naviglio). Nel Credito Cooperativo dal 1981 presso la Cassa Rurale ed Artigiana di Carugate, Maino ha ricoperto diversi incarichi fino ad arrivare alla Presidenza della BCC nel 2002. Dal 2004, inoltre, Maino ha ricoperto diversi incarichi in Società ed Enti del Credito Cooperativo.