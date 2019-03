Gruppo Cap premia professionalità rosa con gender procurement

(Fotolia)

"Gruppo Cap è la prima realtà pubblica ad applicare i principi di gender procurement nelle gare di appalto. Il gestore del servizio idrico integrato della città metropolitana di Milano, da sempre attento a sviluppare politiche a sostegno delle pari opportunità nell’ambiente di lavoro, ha iniziato ad applicare un sistema volto a premiare, tramite l’assegnazione di punti tecnici discrezionali, i fornitori che si impegnano a offrire una quota maggiore di dipendenti donne rispetto al servizio erogato, con particolare riferimento a figure femminili che rivestono ruoli manageriali". E' quanto si legge in una nota.

"I criteri ispirati al gender procurement - spiega - sono già stati applicati in due procedure negoziate e in nove gare pubbliche. L’obiettivo è chiaro: sensibilizzare i fornitori rispetto ai principi di responsabilità sociale che guidano da 90 anni il lavoro di gruppo Cap, per innescare un processo virtuoso che coinvolga anche i fornitori stessi". Un approccio, aggiunge, "che contraddistingue l’azienda anche per quanto riguarda trasparenza, responsabilità e partecipazione: il nuovo Codice appalti permette, infatti, di richiedere certificazioni di processo su sicurezza e responsabilità sociale di impresa come requisiti premianti".

"L’iniziativa - continua la nota - di inserire la parità di genere tra i fattori distintivi per le aziende fornitrici intende valorizzare e implementare i principi di gender procurement promossi dall’agenzia europea Eige (European institute for gender equality) è rendere concrete le misure per promuovere l’uguaglianza tra uomini e donne nell’ambiente lavorativo, una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro, ma anche criteri di work life balance, intesi cioè a creare un equilibrio tra lavoro e vita privata. Il gender procurement rappresenta la naturale evoluzione della responsabilità sociale di impresa all’interno delle politiche dell’Unione europea per promuovere la parità di genere e l’inserimento di clausole sull’equo trattamento dei dipendenti dei fornitori ed è uno dei temi più dibattuti a Strasburgo da parte delle istituzioni".