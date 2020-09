Assosistema Confindustria, task force per emergenza coronavirus

(Afp)

"Assosistema Confindustria, con la sezione Safety, sta lavorando attivamente con Confindustria, il ministero della Salute e la Protezione Civile per fronteggiare l’emergenza della diffusione del Coronavirus che si sta verificando in Italia in questi ultimi giorni, soprattutto per quanto riguarda l’approvvigionamento dei Dispositivi di protezione individuale e collettiva". Lo comunica Assosistema in una nota annunciando di aver attivato una task force per fornire informazioni e coordinare le attività.

"La sezione Safety rappresenta all’interno di Assosistema Confindustria le aziende che producono e distribuiscono le mascherine filtranti e i Dpi, Dispositivi di protezione individuale, necessari a proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori e di tutti gli utilizzatori - si legge - In quanto Associazione di categoria, Assosistema Confindustria, insieme al presidente della sezione Safety Claudio Galbiati, sta coordinando le aziende associate, produttrici e distributrici di Dpi, per monitorare al meglio la situazione e fornire indicazioni utili alle istituzioni, alla Protezione civile e a tutti quanti ne avessero bisogno, per garantire il corretto utilizzo, in primis delle mascherine filtranti, ma anche di tutti i Dpi indispensabili a proteggere dai rischi di contagio e di trasmissione di Covid-19".

"Per questo, Assosistema Confindustria ha creato un’apposita sezione sul proprio sito internet, denominata 'Coronavirus Safety' (http://www.assosistema.it/coronavirus-safety/) contenente i documenti elaborati dalla sezione Safety e la lista dei prodotti maggiormente richiesti che l’Associazione sta coordinando per l’approvvigionamento, insieme a Protezione Civile e ministero della Salute", conclude la nota.