Coronavirus, chiusa gara Consip: 5mila respiratori in arrivo

Consip ha reso noto di avere aggiudicato la prima procedura negoziata d’urgenza per le attività di procurement connesse all’emergenza sanitaria "Covid-19" – realizzata in coordinamento con il Dipartimento della Protezione Civile – per la fornitura di dispositivi medici per terapia intensiva e sub-intensiva, dispositivi e servizi connessi, e dispositivi opzionali. Dopo il primo annuncio, Consip ha poi pubblicato la seconda procedura negoziata d’urgenza per la fornitura di dispositivi di protezione individuale e apparecchiature elettromedicali, dispositivi e servizi connessi.

"Lo abbiamo sempre detto e lo stiamo facendo: l’emergenza sanitaria ha bisogno di risposte prontissime e la macchina dello Stato si sta muovendo con rapidità, adottando via via le misure che servono in una situazione in continua evoluzione. Ecco perché va sottolineato il grande tempismo, soli quattro giorni, con cui Consip, la centrale acquisti della Pa, ha aggiudicato una gara che consentirà in breve tempo di avere 5mila posti letto in più in terapia intensiva, grazie alla dotazione di ventilatori, dispositivi medici, altro materiale sanitario e servizi connessi" ha scritto su Facebook la ministra per la Pa Fabiana Dadone.

"Non era mai successo prima d’ora, che una complessa procedura di gara fosse progettata, pubblicata e aggiudicata in soli 4 giorni, in questo caso per rendere immediatamente disponibili dispositivi utili potenziare la terapia intensiva delle strutture sanitarie - ha scritto su Facebook la viceministra dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli - Con questa velocità siamo già operativi con circa 5000 respiratori che stanno per arrivare nelle sale per la terapia intensiva. Già venerdì avremo le prime consegne, e nei prossimi giorni ce ne saranno ulteriori".

"Si è trattata di una 'gara veloce' del valore di 185 milioni di euro che è stata possibile grazie al provvedimento approvato dalla Protezione Civile, su indicazione del Governo, che ha affidato il ruolo di soggetto attuatore a CONSIP. A questa gara, già aggiudicata se ne aggiunge un’altra relativa a 50 centrali di monitoraggio di terapia intensiva, circa 35 milioni di mascherine e 100 milioni di guanti. Entro domani anche questa gara sarà aggiudicata e la prossima settimana inizieranno le spedizioni in tutta Italia. Stiamo velocizzando tutte le procedure, consapevoli che ancora di più in situazioni come queste è necessario dare risposte rapide ai cittadini - ha sottolineato Castelli - Noi tutti stiamo lavorando intensamente, a voi però, chiediamo la massima collaborazione. Riduciamo i contatti, rimaniamo a casa e, insieme, fermiamo questo virus".