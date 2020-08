De Micheli: "Sfida infrastrutture e nuove regole mobilità"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

''Ci sono due aspetti fondamentali che, come governo, come società e come operatore del settore turistico e della mobilità dovremo affrontare nei prossimi giorni e mesi'': le regole della mobilità e la sfida delle infrastrutture. Lo afferma il ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli, intervenendo al meeting di Rimini. Il primo aspetto, spiega, '' riguarda le regole della mobilità, che inevitabilmente saranno modificate perché i tempi per tornare a muoverci come prima non saranno brevissimi, è una questione non semplicissima da risolvere''. In secondo luogo c'è '' la sfida infrastrutturale che è sfida del paese da qualche anno''.

"Con il potenziamento dei porti e il nuovo progetto Alitalia il turismo del nostro Paese diventerà ancora più forte. Dobbiamo consentire a chi vuole venire in Italia di muoversi più velocemente e in sicurezza'', conclude De Micheli.