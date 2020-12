Oikos family dinner, festa di Natale virtuale per dipendenti

Claudio Balestri

Festa di Natale tutti on line: l’emergenza sanitaria non permetterà i consueti festeggiamenti con famosa cena aziendale ma non vieterà di vederci e condividere a distanza questo tradizionale momento di auguri. Il presidente Oikos Claudio Balestri, quest'anno, in sostituzione alla tradizionale festa di Natale non ha perso l'occasione di stare vicino, ma a distanza, ai suoi amati dipendenti e clienti con una piccola sorpresa. I collaboratori, clienti ed amici sono stati invitati per il 23 dicembre ore 20.30 alla cena virtuale, Oikos family dinner, ognuno da casa propria.

Il presidente Oikos dice: "Non potendo condividere con tutti voi i tradizionali festeggiamenti aziendali per gli auguri di Natale, con il supporto della tecnologia vorrei arrivare nelle vostre case, ovunque, con una piccola sorpresa per augurarvi felici momenti insieme alle vostre famiglie in tutta sicurezza".

Alle 20.30 del 23 dicembre tutti collegati, tavola imbandita, ognuno con le specialità del territorio, arriveranno sorprese al domicilio di ognuno, Babbo Natale uscirà dagli schermi per entrare nelle vostre case. Il presidente Oikos Claudio Balestri vuole così rimanere vicino ai propri dipendenti, anche in momenti difficili, conservando, seppur in un formato virtuale rispetto agli scorsi anni, l'atmosfera natalizia che da sempre caratterizza l'azienda che produce pitture ecologiche dal 1984.