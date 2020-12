PonyU, il corriere urbano dell'ultimo miglio che aiuta negozi di prossimità

Un corriere espresso urbano evoluto per gestire in modo efficace e totalmente automatizzato la logistica dell'ultimo miglio e dare una mano al commercio di prossimità: PonyU, che oggi è operativa in 27 città su tutto il territorio nazionale, ha effettuato oltre 2 milioni di consegne dal 2015, da quando è operativa. "L'ultimo miglio - afferma Luigi Strino, uno degli ideatori della startup con sede a Napoli e Milano - rappresenta la parte più importante di tutto il processo di consegna a domicilio perché è l'interfaccia del mittente con il cliente finale. Migliore è il servizio, maggiore è la soddisfazione di chi acquista, vedendosi recapitare in tempi brevi e in modo accurato l'ordine: non a caso, tra le prime cinque ragioni che fanno desistere da un acquisto online c'è l'impossibilità di scegliere i tempi di consegna. Affidandosi a noi, un'azienda può garantire anche una consegna istantanea in 60 minuti".

PonyU ha sviluppato una tecnologia proprietaria per la distribuzione delle spedizioni che fa leva su algoritmi di efficientamento, che rendono obsoleto il processo logistico ordinario. Il vantaggio è quello di non dover passare necessariamente più dal magazzino centrale, ma il pacco 'parte' dal negozio più vicino al destinatario, favorendo così il commercio di prossimità, riducendo il tempo di consegna della merce e le emissioni legate ai chilometri percorsi dal magazzino al destinatario. L’algoritmo, infatti, abbinando il pacco al pony più adatto a gestire quella tratta, in base allo studio delle aree di consegna attorno al punto vendita, accorcia di oltre un terzo i tragitti, con un impatto positivo in termini ambientali.

PonyU dispone di una flotta di pony (geolocalizzati mentre sono in servizio) che gestiscono anche consegne singole: meno pacchi da recapitare si traducono, infatti, in maggiore precisione e puntualità. I pony hanno a disposizione diversi mezzi di trasporto, anche elettrici - bici, scooter o furgoncini - che vengono selezionati dal software di PonyU a seconda del percorso che si deve compiere e dal volume (fino a un peso massimo di 20 kg), per garantire la consegna più veloce. I mezzi sono attrezzati per trasportare qualsiasi tipo di bene, anche generi alimentari nel rispetto delle normative Atp e Haccp.

La consegna è fatta su misura delle esigenze del destinatario. PonyU garantisce consegne programmate per fascia oraria (anche a tarda sera fino a mezzanotte), in giornata e, ove possibile, anche entro un'ora dall'acquisto, dando la possibilità alle aziende di offrire un servizio innovativo ai loro clienti. Questi possono, inoltre, beneficiare del tracking in tempo reale su qualsiasi spedizione e della possibilità di restare in contatto con il pony a cui viene affidata la spedizione, grazie anche alle notifiche di prossimità. Oggi il 60% delle consegne effettuate con PonyU avviene tra i 10 e 20 minuti, il 25% tra i 20 e i 30, e il 15% sotto i 10. "Nel tempo siamo riusciti a implementare la nostra tecnologia proprietaria analizzando i dati raccolti con l'obiettivo aumentare il livello di automazione e ottimizzare le operazioni di consegna, abbattendo tempi e costi fissi per le aziende. Il 99,8% delle nostre consegne sono state effettuate in tempo", continua Luigi Strino.

PonyU ha recentemente lanciato a Milano, Napoli, Torino, Roma e Catania, il servizio PonyU Express che nei prossimi 3 mesi verrà attivato in altre città italiane. Un'evoluzione ulteriore dei servizi logistici pensata per i negozianti, ma anche privati, che hanno necessità di effettuare una singola consegna in tempi rapidi o di farsi recapitare a casa un pacco, senza sottoscrivere un abbonamento. La piattaforma è facile e intuitiva da utilizzare e offre al destinatario le stesse opzioni di monitoraggio in tempo reale. Tre la modalità di consegna disponibili, ci sono la consegna istantanea, garantita entro un'ora, quella in giornata e quella per il giorno successivo, entrambe con possibilità di programmare la fascia oraria.

"Con PonyU Express - conclude Luigi Strino - abbiamo voluto perfezionare il nostro modello logistico urbano, testandolo in due grandi città con l'obiettivo di estenderlo a breve anche ad altre. Questa soluzione può favorire l'attività del commercio locale, messo in ginocchio dalla crisi economica: il negoziante, che si è attrezzato con le vendite online, può ricevere da noi un prezioso supporto specie nel periodo di Natale, che rappresenta il momento più dinamico dell'anno per il commercio. PonyU Express si rivolge anche ai privati: in un momento in cui la circolazione tra molte aree urbane è vietata, il nostro servizio può diventare l'unica soluzione per ritirare o far recapitare un pacco (o una torta di compleanno al festeggiato, come ci è capitato!)".