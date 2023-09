Al via Huawei Italy enterprise roadshow e Huawei Italy enterprise day

Dopo la prima sessione primaverile, che ha fatto tappa in 13 regioni italiane e che ha visto la partecipazione di oltre 1.500 professionisti IT, torna il Huawei Italy Enterprise Roadshow 2023, il tour all’insegna della tecnologia e dell’innovazione di Huawei Enterprise Italia, durante il quale clienti, partner ed esperti del settore si potranno confrontare su diversi temi legati all’evoluzione digitale di vari settori industriali quali l’istruzione, la sanità, l’hospitality, la pubblica amministrazione, ISP e il retail.

La sessione autunnale del Huawei Italy Enterprise Roadshow 2023, che si avvantaggerà del supporto di diversi partner tecnologici, toccherà 8 regioni in Italia, da nord a sud, con tappe previste nelle città di Stresa (VB, 12 ottobre), Modena (24 ottobre), Firenze (6 novembre), Perugia (8 novembre), Macerata (9 novembre), Bari (16 novembre), Napoli (23 novembre) e Roma (28 novembre). Nel contesto del Huawei Italy Enterprise Roadshow 2023, l’azienda presenterà le ultime tecnologie e soluzioni Huawei per il segmento enterprise e il loro ruolo nell'affrontare le sfide della digitalizzazione. I partecipanti avranno la possibilità di incontrare il team di esperti di Huawei, e provare in prima persona i prodotti all’avanguardia dell’azienda.

La prima tappa a Stresa, il 12 ottobre, coincide anche con l’Huawei Italy Enterprise Day 2023, la quarta edizione dell’evento annuale di Huawei Enterprise dedicato all’innovazione digitale. Durante l’evento, il Business Group Huawei Enterprise esplorerà, insieme ad una ampia platea di clienti e partner, le applicazioni delle nuove tecnologie negli scenari industriali e nei vari ambiti della vita quotidiana. Gli ospiti dell’evento avranno la possibilità di scoprire le tendenze di sviluppo delle nuove tecnologie Ict e le relative applicazioni industriali; scambiare idee, opinioni e best pratice con gli esperti del settore; esplorare le opportunità di business con le aziende leader e i partner dell'ecosistema Huawei, così come celebrare i successi e i traguardi raggiunti insieme nell’ultimo anno.

Tra i prodotti le soluzioni di punta che verranno mostrati durante il Huawei Italy Enterprise Roadshow 2023. La gamma di soluzioni di rete Huawei per le infrastrutture Lan cablate e wireless di tipo enterprise per le quali Huawei è stata recentemente nominata Leader nel Gartner® Magic Quadrant 2022: High-Quality 10 Gbps Campus Network: una soluzione di rete intelligente, totalmente wireless, che semplifica il processo di costruzione di ambienti per il lavoro ibrido e a creare strutture efficienti e a basse emissioni di carbonio; Xinghe Network Solution: si basa su tecnologie chiave in linea con gli obiettivi fondamentali, quali un throughput elevatissimo, stabilità e affidabilità a lungo termine, elevata flessibilità e concurrency; AirEngine 8771-X1T: l’access point Wi-Fi 7 di Huawei che accompagna le imprese verso un futuro IoT intelligente; Huawei eKit: mira a fornire prodotti e soluzioni versatili di Huawei a centinaia di milioni di pmi e per accelerare la loro trasformazione digitale. Portfolio di prodotti Huawei Datacom Soho: Facili da vendere, facili da consegnare, facili da usare, facile da manutenere.

OceanStor Dorado 2000 e OceanProtect X3000 sono rispettivamente lo storage primario e di backup entry-level progettati per aiutare le pmi a costruire sistemi di storage economici e a superare le sfide principali come gli elevati costi di O&M nei data center e l'instabilità dei sistemi di servizio. La soluzione Multilayer Ransomware Protection (MRP) offre una crittografia e una protezione dei dati di livello superiore grazie al miglioramento del rilevamento, della risposta e del ripristino tra rete e storage.

La soluzione Huawei Optical è una soluzione di trasmissione e accesso in fibra ottica green che offre elevata larghezza di banda, ampia copertura, alta affidabilità, O&M intelligente e una tecnologia a ingombro ridotto. La soluzione Green All-Optical Ftto Campus riduce il consumo energetico delle reti campus garantendo al contempo elevate prestazioni e disponibilità. Huawei Ideahub S2 è una lavagna con latenza di scrittura ultra-bassa dotata di Byom (Bring your own meeting), videoconferenza in HD, Wi-Fi 6 per la proiezione diretta, in grado di adattarsi facilmente alle principali app di videoconferenza.