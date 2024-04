Assemblea Cifa, Cafà: “Accompagnare le imprese per la transizione”

“Una nuova assemblea e una nuova primavera per i dirigenti Cifa per accompagnare le piccole e medie imprese verso le sfide della sostenibilità ambientale, economica e sociale”. La definisce così Andrea Cafà, presidente di Cifa, durante l’assemblea nazionale Cifa, nella sala congressi del Pontificio istituto patristico Augustinianum, a Roma. “Nel percorso di transizione, per dimensione aziendale, le grandi imprese sono avanti nella transizione, le piccole sono indietro. Così come l’area territoriale del nord è avanti rispetto a quella del sud”, prosegue Cafà. “Serve il supporto dell'associazione di impresa: le nuove sfide le possiamo vincere maturando le nuove competenze”.