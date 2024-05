Biotech, Incyte Italia lancia progetto IAI Academy per potenziare nuova business unit dedicata a patologie infiammatorie e autoimmuni

Incyte presenta l’IAI Academy, il progetto per promuovere l’ingresso di giovani talenti all’interno della Business Unit dedicata alle patologie infiammatorie e autoimmuni -16 talenti con un’età media di 26 anni avranno, infatti, l’opportunità di iniziare un percorso professionale grazie IAI Academy program - nonché per avvicinare le nuove generazioni al biotech, settore in forte crescita e ricco di opportunità professionali, di cui sembra non esserci sempre piena consapevolezza al termine dei percorsi di formazione universitaria.