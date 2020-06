Estate a lavoro, con e-work 172 assunzioni

E-work, agenzia per il lavoro leader in Italia, assume su tutto il territorio nazionale 172 persone da inserire negli hotel, nei centri commerciali, nelle discoteche, nelle stazioni di servizio, negli aeroporti e nelle librerie. In dettaglio, e-work sta cercando le seguenti figure professionali: 50 camerieri da sala, camerieri ai piani, addetti alle pulizie, receptionist, cuochi e aiuto cuochi per gli hotel; 45 addetti alla gelateria/caffetteria/banconisti per i centri commerciali; 35 baristi/camerieri per le discoteche; 30 baristi/banconieri/snackisti per le stazioni di servizio e gli aeroporti; 12 addetti alla vendita per le librerie. I candidati ideali dovranno essere diplomati e possedere un’esperienza anche minima nel ruolo richiesto. Per alcune mansioni è richiesta la conoscenza della lingua inglese. La sede di lavoro è l'Italia e la durata delle missioni è di quattro mesi, da giugno a settembre 2019.

E-work sta cercando, inoltre, 20 baristi/banconieri da assumere a tempo determinato e indeterminato a seconda delle mansioni per i nuovi e-kafe’ bistrot in apertura a giugno a Bergamo e Roma. I candidati ideali dovranno possedere un’esperienza pregressa nel ruolo richiesto.

"Lavorare d’estate - afferma Paolo Ferrario, presidente e amministratore delegato di e-work - rappresenta per i ragazzi un’ottima opportunità per iniziare a muovere i primi passi nel mondo del lavoro. Da giugno a settembre le opportunità professionali si moltiplicano, in molti settori viene raggiunto il picco della produttività e i profili professionali richiesti sono i più diversi".

"Noi - spiega - siamo sempre alla ricerca di persone fortemente motivate, entusiaste, creative e capaci di raggiungere gli obiettivi lavorando bene in team. Persone che insomma abbiano voglia di fare del loro meglio e di mettersi in gioco con noi".