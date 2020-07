Offerte lavoro per 800 diplomati e laureati in tutta Italia

(Fotogramma)

Adecco cerca 800 lavoratori in tutta Italia per importanti realtà del settore farmaceutico. I profili ricercati sono periti in ambito chimico/biologico, con o senza esperienza pregressa in aziende farmaceutiche, e laureati o neolaureati in Ctf, Biologia o Chimica.

I periti chimici saranno inseriti in percorsi di sviluppo professionale in ambito di produzione e laboratorio, lavorando come operatori per la camera sterile e per la manifattura del farmaco. I laureati in Ctf, Biologia o Chimica andranno invece a ricoprire diverse posizioni come analisti di laboratorio, addetti quality control, quality assurance e regulatory & compliance, sia nell’ambito dei processi di produzione che delle aree di ricerca e sviluppo.

I requisiti principali per entrambe le categorie di profili ricercati, oltre al diploma o alla laurea specificata, sono precisione, determinazione, curiosità e ambizione. Si richiede inoltre di essere titolari di patente B. La maggior parte delle figure selezionate sarà collocata in aziende con sede o stabilimenti nel Lazio (circa 300 posizioni aperte), a seguire Lombardia (200) e Toscana (100).