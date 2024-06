Cybersicurezza, Foti: “Parlamento luogo giusto per avere risposte su vuoti legislativi, avere attenzione sulla malavita dà un supporto importante”

“Oggi celebriamo il 40º dalla fondazione della nostra organizzazione Magna Grecia e ha un significato particolare. Non possiamo non occuparci anche della parte così negativa del nostro mezzogiorno che è quella della criminalità organizzata. Trovarci oggi qui in Parlamento significa proprio aver trovato il luogo giusto dove interrogare e avere risposte anche sui vuoti legislativi che molto spesso ci sono su queste materie. Avere un’attenzione particolare sul mondo della malavita che è più organizzato dello Stato significa dare un supporto importante”. Lo ha dichiarato alla Camera dei Deputati Nino Foti, presidente della Fondazione Magna Grecia, in occasione della presentazione del Rapporto “Cyber Organized Crime – Le mafie nel Cyberspace” organizzato dalla Fondazione Magna Grecia.