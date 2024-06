Cybersicurezza, Gratteri: “Eravamo i migliori, oggi ci dettano tempi e agenda nel coordinamento internazionale, è umiliante”

“Le mafie sono molto avanti e sfruttano tutto ciò che è possibile sfruttare per avere potere e denaro e oggi attraverso il dark web è possibile comprare anche 2000 kg di cocaina senza muoversi. Nel corso di quest’ultimi anni non è stata fatta una programmazione rispetto a quello che erano i bisogni e questo libro presentato dalla fondazione Magna Grecia ha una visione di futuro. chi ha governato che amministrata negli ultimi anni non ha avuto una visione di futuro. Fino a pochi anni fa eravamo la migliore Polizia oggi per me è umiliante che siano altri a dettare i tempi e l’agenda nel coordinamento internazionale”. Lo ha dichiarato Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica di Napoli alla Camera dei Deputati in occasione della presentazione del Rapporto “Cyber Organized Crime – Le mafie nel Cyberspace” organizzato dalla Fondazione Magna Grecia.