D'Angelo: “Interoperabilità fa dialogare i sistemi informativi delle singole amministrazioni a vantaggio dell'utente”

D'Angelo: “Interoperabilità vuol dire mettersi dal punto di vista dell'utente affinché possa usufruire dei servizi in modo trasversale, passando da un'amministrazione all'altra in modo del tutto trasparente; vuol dire far dialogare i sistemi informativi delle singole amministrazioni, pubbliche e private, senza spostare il dato. Questo riduce costi ed errori” ha detto Massimiliano D'Angelo, direttore tecnologie, informatica, innovazione INPS intervenuto al “panel Stakeholder Tecnologia e innovazione” in occasione dell'evento conclusivo delle celebrazioni del 125° anniversario dell’INPS.