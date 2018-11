Infortuni, "formazione sbagliata se solo cartacea"

"La formazione per prevenire gli infortuni sul lavoro è importante, ma è sbagliata se è solo cartacea". Lo dice, a Labitalia, Pietro Martino, presidente di Aicos, Associazione italiana consulenti e operatori della sicurezza sul lavoro e per l'implementazione dei sistemi di gestione Uni En Iso. "La nostra Associazione - sottolinea - è inserita nell'elenco del Mise delle associazioni professionali non organizzate in ordini o collegi, che rilasciano l'attestato di qualità. Per questo, sono convinto che la figura del consulente deve essere professionale e adeguatamente formata, estranea però alla proprietà aziendale".

"Altrimenti - precisa il presidente Martino - chi controlla il controllore? La professionalità richiede, poi, un bagaglio culturale importante che si acquisisce con corsi di laurea ad hoc e master di aggiornamento".



"Le cause di infortunio - avverte - non solo solamente quelle elencate nei plichi dimenticati nei cassetti delle aziende, ma il frutto di una conoscenza aggiornata e al passo con le nuove tecnologie. Aicos è un centro di formazione per i propri associati ai quali fornisce gratuitamente assistenza tecnico-scientifica e giuridica".