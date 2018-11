Casa smart, lifestyle e creatività ad Artigiano in Fiera

Prodotti unici e originali, opere autentiche e di qualità provenienti da oltre cento Paesi: dal 1° al 9 dicembre, a Fieramilano (Rho-Pero), torna Artigiano in Fiera. La manifestazione, a ingresso gratuito, sarà aperta al pubblico per nove giorni, dalle 10 alle 22. La ventitreesima edizione della rassegna, promossa da Ge.Fi. - Gestione Fiere spa, porterà con sé numerose novità in tema di degustazione di menu e ricette (previsti 41 ristoranti e 21 luoghi del gusto), di eventi (in programma un vasto calendario già consultabile sul portale dell’evento), di delegazioni nazionali e internazionali. Rinnovata sarà anche la proposta in fatto di saloni. Tra gli oltre 3.000 stand espositivi, nei 9 padiglioni fieristici, infatti, i visitatori potranno apprezzare tre aree tematiche: anche qui i protagonisti saranno gli artigiani, creatori di prodotti autentici, originali e di qualità.

Con La tua Casa (padiglione 4) la manifestazione presenterà soluzioni adeguate per soddisfare i bisogni dell’abitare. Sicurezza, depurazione, cura del verde, arredamento: il nuovo salone sarà ricco di proposte per personalizzare gli ambienti domestici e offrire, allo stesso tempo, una vasta gamma di servizi legati alla ristrutturazione e, più in generale, agli impianti più innovativi che rendono confortevole e sicura la casa. Mobili, insomma, ma non solo: gli artigiani presenti si faranno garanti dei migliori prodotti in fatto di sicurezza, vivere green, risparmio energetico, raffreddamento, riscaldamento e purificazione dell’aria per rinnovare e rendere smart la propria casa.

L’atelier della Moda e del Design (padiglione 4), rinnovato nella sua proposta, intercetterà le nuove tendenze in fatto di fashion, gioielli, alta bigiotteria e design: prodotti che stupiscono per l’originalità della lavorazione, l’estetica e la qualità del materiale utilizzato da giovani artigiani, designer e start up innovative. Qui le imprese sartoriali artigiane propongono collezioni e linee esclusive, così come i designer del gioiello. Abiti, accessori ma anche home decor, arte e scultura per offrire un tocco di stile e di design agli ambienti domestici.

Il Salone della creatività (padiglione 6) è diventato un appuntamento fisso per gli appassionati hobbisti della manifestazione: soddisferà, anche quest’anno, gli appassionati delle arti manuali, rappresentate nella rassegna in tutte le forme e sfaccettature. Previsto anche un ricco calendario di corsi promossi artigiani e professionisti del settore, che sveleranno al grande pubblico della rassegna i migliori trucchi per mettere a frutto talento e fantasia.

Raggiungere Artigiano in Fiera è sempre più semplice: oltre alle tratte di Trenord, al sistema infrastrutturale del Nord Italia e delle metropolitane milanesi, grazie a Italo, la manifestazione sarà raggiungibile da tutta Italia. I collegamenti giornalieri saranno 22: Milano Rho Fiera sarà connessa, direttamente, a Torino, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Salerno, Brescia, Desenzano, Peschiera, Verona, Vicenza, Padova, Mestre e Venezia.