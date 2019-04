Citterio (Gidp-Hrda): "Welfare aziendale vero appeal per futuri dipendenti"

Paolo Citterio presidente nazionale Gidp-Hrda

"Il welfare aziendale è il vero fattore di attrattività di un potenziale dipendente. La retribuzione con il tempo cresce, ma è fondamentale investire in benefit per il personale". Lo dice all'Adnkronos/Labitalia Paolo Citterio, presidente nazionale dell'associazione direttori risorse umane Gidp-Hrda, in vista del Randstad Employer Brand 2019, il riconoscimento con cui Randstad - primo operatore mondiale nei servizi per le risorse umane - premia le imprese nelle quali gli italiani preferirebbero lavorare, sulla base della più completa e rappresentativa ricerca mondiale di employer branding.

"L'appeal di un'impresa - sottolinea - cresce ancora di più se rappresenta un brand forte sul mercato e se è 'forte' a livello internazionale. E' finita l'era del 'piccolo è bello', ora il potenziale dipendente punta a entrare in un'organizzazione aziendale grande e forte a livello nazionale ed internazionale".

"Quello che consiglio - aggiunge Paolo Citterio - è quello di scegliere un'azienda non in base alle proprie attitudini, ma in base a quello che chiede il mondo imprenditoriale".