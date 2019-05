Europee, Sapelli: "Bene appello giovani Confapi, più attenzione a pmi"

L'economista Giulio Sapelli

"Quella indicata dal presidente dei giovani di Confapi è la strada giusta, il suo è un appello che faccio mio. Ciò che dice sull'Europa è quello che ci auspichiamo tutti". Così, con Adnkronos/Labitalia, l'economista Giulio Sapelli commenta l'appello in vista delle elezioni europee lanciato, in un'intervista nei giorni scorsi ad Adnkronos/Labitalia, dal presidente dei giovani imprenditori di Confapi, Jonathan Morello Ritter, secondo cui le istituzioni europee che usciranno dalle elezioni del prossimo 26 maggio dovranno dare "una programmazione decisa, veloce ed equa con priorità ai temi quali infrastrutture, ambiente ed energia, perché le imprese, soprattutto le piccole imprese, siano indirizzate ad investire in maniera corretta nei settori giusti".

Un ragionamento giusto, spiega Sapelli, "che si potrà applicare ricostruendo di sana pianta l'Unione europea, visto che oggi che poco di politica economica che si fa è indirizzata alle grandi imprese, e per niente alle piccole. E' un problema che abbiamo anche in Italia, aggravato anche dagli attacchi operati dai governi che si sono succeduti verso le banche cooperative e popolari, che sono quelle che supportano di più le piccole imprese, ma sono state indebolite da questi attacchi".

In conclusione, per Sapelli, "bene l'appello dei giovani di Confapi, serve un'Europa più attenta alle piccole imprese".