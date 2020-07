Ismea, al via selezione 150 giovani imprese agricole

(Fotogramma)

Parte oggi la selezione nazionale 'Promuovere lo spirito e la cultura di impresa' - realizzata da Ismea nell'ambito del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura - volta ad individuare 150 imprese agricole condotte da giovani agricoltori (di età inferiore a 41 anni) orientate a sviluppare capacità e conoscenze in materia di innovazione, sostenibilità e penetrazione nei mercati esteri.

I giovani imprenditori selezionati avranno l'opportunità di partecipare, nel corso del 2019, a un programma di azioni di formazione, scambio di conoscenze e study visit volte a sviluppare le capacità competitive aziendali sul mercato interno e facilitare la propensione all'internazionalizzazione dei giovani agricoltori.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata via Pec (Posta elettronica certificata), scaricando i moduli di partecipazione che andranno compilati, firmati e scannerizzati, allegando una copia di un documento di identità in corso di validità e inviati a ismea@pec.ismea.it. Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12 del giorno 26 luglio 2019.