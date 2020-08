De Gennaro (Leonardo): "Con IBF Servizi, nell'agroalimentare il Paese fa sistema"

CONTADINO CON TRATTORE IN UN CAMPO AGRICOLO, DURANTE L'ARATURA (Duilio Piaggesi, ALBA ADRIATICA - 2009-07-19) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

“Dall'unione tra tecnologia aerospaziale e settore agroalimentare, due eccellenze dell’Italia nel mondo, nasceranno servizi innovativi per lo sviluppo sostenibile delle attività italiane di tutte le dimensioni, con opportunità sul mercato globale". Lo ha dichiarato oggi Gianni De Gennaro, presidente di Leonardo, in occasione della presentazione di IBF Servizi, primo hub tecnologico per l'agricoltura italiana.

"Con IBF Servizi - ha spiegato - partnership pubblico-privato che riunisce detentori delle tecnologie, istituzioni e aziende agricole, il nostro Paese fa sistema per raggiungere un duplice obiettivo: aumentare la produttività agricola e contribuire a fronteggiare le sfide del cambiamento climatico".

"Leonardo - ha sottolineato Gianni De Gennaro - è orgogliosa di mettere a disposizione, attraverso e-GEOS, la propria esperienza nelle tecnologie satellitari e nell’elaborazione dei big data".