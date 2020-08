Vecchioni (BF): "Agricoltura di precisione garanzia per consumatore"

Federico Vecchioni

"BF spa considera la partnership azionaria in IBF Servizi con A2A e Leonardo, dopo quella con Ismea, una perfetta integrazione di conoscenze e di risorse umane dedicate a quello che oggi rappresenta in Italia uno straordinario esempio di innovazione tecnologica applicata alla filiera agroindustriale". Lo ha dichiarato oggi Federico Vecchioni, amministratore delegato di BF spa, in occasione della presentazione di IBF Servizi, primo hub tecnologico per l'agricoltura italiana.

"L'agricoltura di precisione - ha sottolineato - è infatti in grado sia di rappresentare la migliore garanzia per il consumatore finale della qualità dei prodotti alimentari e dell’uso razionale e responsabile delle risorse naturali sia di fare dell’innovazione un fattore di competitività, comune denominatore di tutti i settori produttivi, e che vede oggi il comparto agricolo uno degli esempi di maggiore applicazione".