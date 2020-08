Al via da Sardegna discesa in campo navigator

Un momento di informazione e formazione dedicato a tutti i navigator sardi. Questo il senso del kick off previsto per il 29 luglio, a partire dalle ore 10, presso l’aula magna della facoltà di ingegneria dell’Università di Cagliari, in via Marengo 2, a favore dei 121 selezionati e contrattualizzati da Anpal Servizi per collaborare con i centri per l’impiego nell’individuare un’offerta di lavoro congrua per i beneficiari del reddito di cittadinanza. A tenere a battesimo i navigator sardi ci penserà Mimmo Parisi, presidente di Anpal, coadiuvato dai nuovi direttori di Anpal Servizi.

L’evento sarà seguito sui social con l’hashtag #NavigatorKickOff. Si tratta di una giornata di orientamento a 360 gradi che prevede nella prima parte la comunicazione di tutte le informazioni necessarie al navigator per svolgere i propri compiti così come definiti e precisati dalla convenzione sottoscritta recentemente da Anpal Servizi con quasi tutte le Regioni; nella seconda parte l’inizio della vera e propria formazione che poi troverà ulteriori approfondimenti nelle due settimane iniziali di agosto come da programma.

Per i navigator Anpal Servizi ha disegnato un percorso formativo 'blended' che prevede 16 moduli per un totale di circa 200 ore da realizzare nell’arco dei primi 4 mesi di attività. Ciascun modulo ha una durata media di circa 12 ore e si basa sulla tecnica dell’apprendimento strutturato al lavoro, integrato con attività in modalità collaborativa e di lezione frontale (in aula in presenza o a distanza). Il percorso prevede il 20% delle ore in modalità di lezione frontale in presenza e on line, il 20% in modalità collaborativa e il 60% in modalità on the job. La modalità formativa training on the job consente ai navigator di essere pienamente operativi già ad agosto e di collaborare già dal prossimo mese con gli operatori dei centri per l’impiego delle Regioni, in base alle modalità previste nelle convenzioni.