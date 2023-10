A Milano nasce la prima leadership farm d’Italia

A pochi passi dal Castello Sforzesco di Milano, alle porte di Brera, apre il nuovo headquarter di Leadagious, la società benefit di training e coaching che alleva e allena persone che vogliono diventare consapevoli della propria energia per usarla al meglio.

La filosofia di Leadagious si fonda sul core energy process, un metodo evidence-based nato negli Stati Uniti, creato da Bruce D. Schneider e sperimentato da migliaia di persone e aziende in tutto il mondo. Alla sua base c’è il concetto di energy leadership, ovvero il principio che tutto è energia: quella che scegliamo di usare ha un impatto diretto su pensieri, emozioni, azioni e risultati. Diventarne consapevoli è il primo passo per essere leader in grado di contagiare gli altri in modo costruttivo anziché distruttivo.

Sì, perché essere leader è una capacità che appartiene a tutti, peccato che troppo spesso venga impiegata 'malamente', e gli effetti devastanti di quest’impiego sono sotto gli occhi di tutti. Invertire la sproporzione attuale tra leader distruttivi e costruttivi, da Leadagious chiamati catabolici e anabolici, è la mission ambiziosa della prima leadership farm d’Italia, che si è data l’obiettivo di migliorare il Paese una persona alla volta e così generare un impatto culturale, sociale e finanziario.

Per rispondere a questa volontà, i due founder e coach Lorenza Pellegri e Fabio Paracchini hanno aperto uno spazio nel cuore della città dove avviare un importante dialogo di scelte e responsabilità: cosa significa davvero essere leader e come è possibile indirizzare l’energia più efficace nella vita di tutti i giorni, contribuendo al benessere personale e collettivo? Sono queste alcune delle domande che trovano risposta durante il Leadagious shift, una classe di due giornate per apprendere le basi dell’energy leadership e diventare leadagist, cioè leader capaci di ispirare e generare energia anabolica in sé stessi e negli altri, indipendentemente dallo status sociale o dalla posizione lavorativa.

Ecco perché Leadagious – anche grazie alle sue borse di studio a copertura totale – mette insieme le persone più diverse: per età, provenienza, classi socioeconomiche, esperienze professionali e di vita.

“Abbiamo voluto portare qui in Italia un metodo di comprovata efficacia che possa dare a ogni persona la possibilità di assumere la guida di sé e agire nel mondo in modo più costruttivo. La leadership, che viene quasi sempre associata al potere e all’autorità, è invece una responsabilità di tutti”, dichiara Lorenza Pellegri, founder, ceo & executive coach di Leadagious e continua "Durante le nostre sessioni di training e coaching, individuali e di gruppo, le persone acquisiscono gli strumenti per comprendere davvero l’impatto che stanno lasciando nel loro quotidiano e come possono prendere il timone della propria esistenza. Quando il singolo inizia ad assumersi la responsabilità dell’energia che porta in giro con sé, questo ha un effetto positivo su tutto il sistema. Ed è per questo che vogliamo allargare a macchia d’olio il messaggio e vedere sempre più Leadagist contagiare il mondo".

“Per noi di Leadagious essere leader non è un privilegio riservato a pochi o qualcosa che riguarda solo il mondo aziendale, ma una risorsa in dotazione a tutti, e che influenza tutti gli aspetti della vita. Nel nostro spazio vogliamo dare la possibilità a chiunque di acquisire straordinari strumenti di crescita e prendere consapevolezza del tipo di energia che sta generando. È per questo che abbiamo deciso di investire il 10% dei nostri ricavi in borse di studio a disposizione di coloro che sentono forte la volontà di migliorare ma che non hanno le risorse economiche per partecipare ai nostri corsi” dichiara Fabio Paracchini, founder e leadership & transitions coach di Leadagious.

“Vogliamo far diventare la leadership - afferma - una risorsa consapevole, diffusa e trasversale, grazie a un metodo pratico, misurabile e realmente trasformativo. Abbiamo scelto una location su strada proprio per accorciare la distanza con il pubblico e creare un luogo d’incontro e di dialogo sui temi più attuali della crescita personale”.

Il nuovo hub Leadagious per aspiranti Leadagist e semplici curiosi si trova a Milano in via Rivoli, 4 ed è aperto tutti i giorni dalle 9:00 alle 18:00 su appuntamento.