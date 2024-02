Sardegna, Giachetti (Aidda): "Vittoria Todde oltre contingenza politica, è donna di talento"

“La vittoria di Alessandra Todde in Sardegna ha un valore che va ben al di là della contingenza politica, su cui come associazione apartitica naturalmente non ci esprimiamo. La nuova governatrice della Sardegna è infatti una donna che si è affermata con talento e determinazione nel mondo dell’impresa. Già nel 2014 la delegazione Sardegna di Aidda la premiò come donna dell’anno per aver fondato e reso competitivo Energeya, società di sviluppo di software ad alte prestazioni per la gestione dei processi fondamentali di business nei mercati dell'energia a livello mondiale". Così, con Adnkronos/Labitalia, Antonella Giachetti, presidente nazionale dell’Associazione imprenditrici e dirigenti d’azienda, sulla vittoria di Alessandra Todde in Sardegna.

"Todde -prosegue Giachetti- ha già dato lustro alla Sardegna con il suo lavoro di manager e il miglior augurio che ci sentiamo di farle è che sia capace di fare la stessa cosa adesso nel ruolo di governatrice della Regione. L'Italia ha bisogno di una Sardegna forte e competitiva”, conclude.