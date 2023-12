Il welfare aziendale come strumento per sostenere le famiglie e contribuire a migliorare il rapporto tra vita professionale e vita privata. Uno dei focus dell’evento organizzato dall’Adnkronos per il progetto Demografica ha riguardato le scelte e le strategie delle imprese, coinvolte in un processo di trasformazione che vuole mettere al centro le persone e le loro esigenze.