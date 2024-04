‘Diventa Green partner’, la campagna di FonARCom e Ciforma per la sostenibilità aziendale lanciata all’assemblea Cifa

In occasione dell’assemblea Cifa, FonARCom e Ciforma hanno presentato la campagna per la sostenibilità aziendale ‘Diventa green partner’, rivolta agli enti di formazione e pensata per accompagnare le piccole e medie imprese verso il conseguimento della certificazione di sostenibilità. Per il fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua e l’associazione per il coordinamento degli enti di formazione è infatti fondamentale fornire agli enti formativi gli strumenti e le conoscenze necessarie per condurre le imprese verso questo importante attestato.