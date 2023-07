Dl Lavoro, Calderone: "Oggi giornata importante con voto definitivo per approvazione"

"Oggi è una giornata importante perché ci sarà il voto definitivo sull'approvazione del decreto legge sul lavoro e diventerà legge dello Stato e ci sarà la possibilità di dare valore al lavoro e di non dimenticare chi è in condizioni di difficoltà". A dirlo oggi video collegamento da Roma è il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, al Festival del lavoro 2023, la manifestazione organizzata dal Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro e dalla Fondazione studi. "Essere oggi il ministro del Lavoro e un grande onore e uno stimolo per il mondo delle professioni".

"Il Dl Lavoro- continua- avrà la possibilità di spiegare tutti gli interventi e i frutti di un lavoro che parte da lontano e ha un obiettivo: dare valore al lavoro e soprattutto di non dimenticarsi di sostenere chi è in condizioni di difficoltà, ma puntare anche all'elevazione culturale ed economica del paese attraverso l'elemento cardine su cui dobbiamo tutti impegnarci, cioè promuovere il lavoro etico, dignitoso, quello che fa crescere il territorio".

"A fronte di un emergenza come quella dell'alluvione in Emilia-Romagna bisogna fare tesoro dell'esperienza di tutti i professionisti che hanno lavorato in queste condizioni".